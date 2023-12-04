Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buluyor!

'Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla 25 yılı başarıyla geride bırakan Platin, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos ile birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 endeksinde ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şirketleri bu yıl "Sürdürülebilirlik" temasıyla ödüllendiriyor.

Platin Global 100 Ödülleri, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Türkiye'nin Global 100 endeksinde yer alan şirketleri sürdürülebilirlik temasıyla ödüllendirilecek. Tören, Platin Dergisi ve 24 TV sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

Platin Global 100 Ödülleri ile ilgili konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman; "Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla 25 yılı başarıyla geride bırakan Platin, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos Araştırma ve Danışmanlık Şirketi işbirliği ile birlikte yürütülen araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 işletmesini bu yıl 6. kez açıklayacağız. İlk kez 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz Platin Global 100 Endeksi'nde, ülkemizi dünyada farklı sektörlerde üretim ve ihracat performanslarıyla başarıyla temsil eden şirketlerimizi ödüllendirmiştik. Daha sonraki yıllarda ise sırasıyla Endüstri 4.0, Dijitalleşme, Eğitim ve İnovasyon odaklı çalışmalarıyla fark yaratan şirketlerimizi radarımıza almıştık. Her yıl farklı bir heyecanla takdim ettiğimiz ödüllerimizin bu yılki teması ise 'Sürdürülebilirlik' olacak. Türkiye, sürdürülebilirlik ligindeki konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Altıncı kez düzenlenen Platin Global 100 Ödül Töreni'nin, sürdürülebilirlik alanında başarılı şirketlerin sürdürülebilirlik kültürünü Türkiye genelinde yaygınlaştırmasını temenni ediyor." dedi.

Platin Global 100 Ödülleri; Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Türk Hava Yolları ve RHG Enertürk Enerji'nin co sponsorluğunda ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek olan ödül töreni, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de 24 TV'de.