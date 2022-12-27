Platin Global 100 Ödülleri 28 Aralık 2022 Çarşamba günü sahiplerini buluyor!

Platin Global 100 Ödülleri, RHG Enertürk Enerji ve Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Türk Telekom'un destekleriyle; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 20.00 itibariyle 24 TV ekranlarında sahiplerini buluyor.



Tören, Platin Dergisi ve 24 TV sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek. Teması "İnovasyon" olarak belirlenen ödül töreni kapsamında inovasyonda başarılı 10 şirkete ödülleri verilecek.

Milli Teknoloji Hamlesi İle Gelen Başarı

Kalkınmada, Ar-Ge ve inovasyonun önemi her geçen gün hız kazanıyor. Bu durumun farkında olan ülkeler, Ar-Ge ve inovasyona daha fazla ağırlık veriyor. İnovasyon ve Ar-Ge yatırımları hem ihracat artışını tetikliyor hem de dış ticaret açığını azaltarak ekonomiye katma değer sağlıyor. Pandeminin ardından dijital ve yeşil dönüşümün eş zamanlı olarak tüm sistemleri etkilediği ve 'ikiz dönüşüm' olarak adlandırılan bir dönemden geçiliyor. Bu dönüşüme hızlıca adapte olabilen, inovatif davranan, ihtiyaçlara ve alışkanlıklara en hızlı şekilde cevap verebilen, insan kaynağına ve sürdürülebilirliğe yatırım yapan marka ve kurumlar ise rekabet yarışında atağa geçiyor.

Her alanda inovatif çalışmalarıyla dünyadaki dönüşüm rüzgârına tam zamanında adapte olmaya odaklanan Türkiye, özellikle 'Milli Teknoloji Hamlesi' adı altında strateji haline getirilen 'ulusal teknolojik kalkınma girişimi' sonrasında inovasyon ve Ar-Ge odaklı yatırımlarını artırdı. TÜİK verilerine göre gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre 26.9 milyar TL artarak 81.9 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde 37'nci Sırada

İnovasyon ayağında ise Birleşmiş Milletler'in (BM) İsviçre merkezli kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından hazırlanan ve 132 ülkenin yarıştığı Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Raporu'nda Türkiye, 2022'de 4 basamak yükselerek 37'nci sıraya çıktı. Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde son iki yılda 14 basamak yükselerek, ilk defa ilk 40 içerisine girmeyi başardı. Türkiye ayrıca, üst-orta gelir grubu 36 ülke arasında 4'üncü sıradaki yerini korudu. Açıklanan rapora göre Türkiye sınai mülkiyetle ilgili 4 göstergede ilerleme kaydederken; 4 göstergede yerini korumayı başardı. Tasarım Başvuruları göstergesinde 5'inci sıradan 1'inci sıraya yükseldi. Faydalı Model Başvuruları göstergesinde 20'ncı sıradan 17'nci sıraya çıktı. Fikri Mülkiyet Harcamalarının Toplam Ticarete Oranı göstergesinde 56'ncı sıradan 44'üncü sıraya yükseldi. Türkiye, Fikri Mülkiyet Gelirlerinin Toplam Ticarete Oranı göstergesinde ise 76'ncı sıradan 66'ncı sıraya yükseldi.

"Hedefimiz, İnovasyon Kültürünü Yaygınlaştırmak"

Bu yıl beşinci kez açıklanacak ödüllerle ilgili açıklama yapan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman: "İlk kez 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz Platin Global 100 Endeksi'nde, farklı sektörlerde Türkiye'yi global arenada üretim ve ihracat performanslarıyla başarıyla temsil eden Türk şirketlerini ödüllendirmiştik. Daha sonra ulusal ve uluslararası perspektifteki trendleri analiz ederek Endüstri 4.0, dijitalleşme ve eğitim odaklı çalışmalarıyla farkındalık inşa eden şirketleri radarımıza aldık. Bu yıl gerçekleştireceğimiz Platin Global 100 Ödül Töreni kapsamında ise Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla Türkiye ve dünya ekonomisine katma değer sağlayan şirketlerimizi ödüllendirecek olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Türkiye, güçlü inovasyon ve Ar-Ge ekosistemiyle inovasyon ligindeki konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Hazır giyimden ilaca, otomotivden gıdaya kadar farklı sektörlerde, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi hedefiyle yol alınıyor. İnovasyon temasıyla gerçekleştirilen 5'nci Platin Global 100 Ödül Töreni'nin, hem Türkiye'nin ihracat hedefine katma değer sağlamasını hem de inovasyon kültürünü Türkiye genelinde yaygınlaştırmasını temenni ediyoruz" yorumunda bulundu.

Platin Global 100 Ödülleri, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden şirketleri, RHG Enertürk Enerji ve Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Türk Telekom'unda destekleriyle 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de 24 TV ekranlarında 'İnovasyon' temasıyla düzenlenecek olan törende sahipleriyle buluşturuyor. Platin Global 100 Endeksi, Ocak 2023 Platin özel sayısı ile siz değerli okuyucularımızla buluşacak.