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Merkez Bankası faizi indirecek mi?
20 Ekim 2022 Perşembe 08:35:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 08:35:00

Piyasaların gözü kritik toplantıda! Merkez Bankası faizi indirecek mi?

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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı politika faizi kararında. Peki Merkez Bankası faizi indirecek mi? İşte detaylar...

Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin genel tahminleri ise faiz indiriminin gerçekleşeceği yönünde. İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.

Etiketler : Merkez Bankası faiz indirimi tcmb
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