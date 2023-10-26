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26 Ekim 2023 Perşembe 07:25:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 07:25:00

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

FAİZİN ARTMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.

Odakta ise karar metninde verilecek mesajlar olacak. Sadeleşme ve sıkılaşmaya dair ipuçları aranacak.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Etiketler : Merkez Bankası politika faizi faiz artırımı
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