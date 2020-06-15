Piyasalarda ikinci dalga endişesi!
Dolar - euro kaç TL? 15 Haziran 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Piyasalarda korona virüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim yaşanıyor.
Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 6,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,68 TL’de yer alıyor.
Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.
Bugün yurt içinde Mayıs ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını söyledi.
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