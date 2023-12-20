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20 Aralık 2023 Çarşamba 08:26:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 08:26:00

Piyasalar meraklar bekliyor... Merkez Bankası kararını verecek!

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İç piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Beklentiler belli oldu. Ekonomistlere göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngörülüyor. İşte detaylar...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40 seviyesine yükseltmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 40'a yükseltilmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

Etiketler : tcmb faiz karar
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