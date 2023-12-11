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11 Aralık 2023 Pazartesi 09:22:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 09:22:00

Pivot Door İstanbul yeni markası Pivotist ile hedef büyüttü

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Pivot Door İstanbul, yepyeni markası Pivotist ile birlikte amiral gemisi statüsündeki hedeflerini açıkladı. Firmanın CEO'su Mustafa Arslan, Pivotist'in sadece Türkiye'de değil, küresel arenada da kendine sağlam bir yer edinmeyi amaçladığını belirterek, "2024 ve sonrasında, dünyanın en büyük kapı üreticileri arasında yer almayı hedefliyoruz. Pivotist markası ile sadece kapı değil, bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin önde gelen kapı üreticilerinden Pivot Door İstanbul, yepyeni markası Pivotist ile birlikte amiral gemisi statüsündeki hedeflerini açıkladı. Firmanın CEO'su Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, Pivotist'in sadece Türkiye'de değil, küresel arenada da kendine sağlam bir yer edinmeyi amaçladığını belirterek, "2024 ve sonrasında, dünyanın en büyük kapı üreticileri arasında yer almayı hedefliyoruz. Pivotist markası ile sadece kapı değil, bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

KÜRESEL ETKİLEŞİM VE BÜYÜME HEDEFİ

Pivot Door İstanbul'un hedeflerinin küresel ölçekte olduğunu vurgulayan Arslan, "Pivotist markası altında, dünya genelinde etkileşimde bulunan ve tasarım anlayışıyla fark yaratan bir marka yaratmak istiyoruz. Türk kapı sektörünü sadece ülkemizde değil, dünyada temsil eden bir marka olma vizyonumuzla, büyüme hedeflerimizi her geçen gün daha da genişletiyoruz. Amacımız, sadece kapılar değil, yaşam alanları tasarlamak" şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYONUN BİRLEŞİMİ

Pivotist'in küresel pazarda öne çıkmasının altında yatan önemli faktörlerden birinin teknoloji ve inovasyon olduğunu belirten Arslan, "Dijitalleşme ve akıllı ev konseptleri, kapı tasarımında yeni bir çağı başlattı. Pivotist olarak, bu çağa liderlik ederek, kullanıcı dostu, güvenli ve estetik açıdan çarpıcı kapı tasarımları sunacağız. Teknolojiyi ve inovasyonu kullanarak müşterilerimize sadece kapılar değil, bir yaşam tarzı sunacağız" ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE DOSTU ÜRETİM

Pivot Door İstanbul'un sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü Pivotist markasıyla bir adım öteye taşıdığını belirten Arslan, "2024'te sadece dünya devleri arasında değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir üretimle öne çıkan bir marka olmayı hedefliyoruz. Doğayı koruyan, karbon ayak izini en aza indiren üretim süreçleriyle, Pivotist markası, sadece kaliteli kapılar değil, aynı zamanda çevre dostu bir yaşam tarzını simgeliyor olacak" şeklinde konuştu.

Pivot Door İstanbul'un yeni markası Pivotist, Türkiye'nin sınırlarını aşarak dünya genelinde tanınan bir kapı markası olma hedefiyle yola çıkarken, teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve küresel büyüme hedefleriyle sektöre yön vermeyi amaçlıyor.

Etiketler : pivot door istanbul pivotist marka kapı üretici mustafa arslan
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