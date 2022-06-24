VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dr. Karaaltın Klinik'ten Yara İzleri İçin Recell Yöntemi
Yunanistan'ın Girit planı
Bölge halkı ihya olacak
Okan Buruk imzayı attı: Toplantıya damga vuran "Fatih Terim" sözleri
Teröre üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
Otobüste kopuyoruz
5 milyonluk anlaşma
Tuba için geri sayım
500 bin liralık çocuk odası
Fed Başkanı Powell'dan çarpıcı enflasyon itirafı
Sabotajcı sorgusunda suçunu itiraf etti
Putin'i kızdıracak karar!
Marmaris'te yürek yakan manzara!
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Bu bölgelerde sağanak ve fırtına var!
Bu tarihlerde hesaplara yatacak
Evliliğe ilk adım
Demirhindi çayı mideyi koruyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Haziran
Aracınızdaki Hava Dışarıdan 15 Kat Daha Kirli
Çocukları besleyen tehlike: Çayır çimen alerjisi
Prostat büyümesi hayatınızı daraltmasın
Macron: Ukrayna'ya AB perspektifi vermemiz Rusya'ya güçlü bir mesaj
Zelenskiy'den "AB'ye aday ülke olma" açıklaması: Bu bir zafer
24 Haziran 2022 Cuma 12:07:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 12:08:00

Petrolün vanadan akışı böyle görüntülendi!

Kaynak: İHA

ABONE OL

Adana'da petrol bulundu. Çıkartılan petrolün vanadan akışı görüntülendi.

Adana'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Bin 350 metrede bulunan petrollerden 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.

Etiketler : ADANA PETROL ÇUKUROVA
1. yıl kutlaması

1. yıl kutlaması
Ankara'da Alanson rüzgarı

Ankara'da Alanson rüzgarı
Güneydoğu'da konser vermekten korkmayın!

Güneydoğu'da konser vermekten korkmayın!
Vurulduğum gün kasayı boşalttı

Vurulduğum gün kasayı boşalttı
6 yıl sonra sahnede

6 yıl sonra sahnede
Tarihi köşkte klip

Tarihi köşkte klip
Apar topar Almanya'ya gitti

Apar topar Almanya'ya gitti
Keşif köpeklerine zorlu eğitim

Keşif köpeklerine zorlu eğitim
Köy okulları için müzik zamanı

Köy okulları için müzik zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX