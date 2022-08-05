İndirimler peş peşe geldi... Bu gece yarısından itibaren

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05 Ağustos 2022 Cuma 12:50:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 12:50:00

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı... Benzin ve motorinde büyük indirim

Kaynak: NTV

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"Benzin ve motorinde indirim olacak mı?" sorusuna yanıt arayanlar için beklenen haber geldi. 6 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere hem motorine hem de benzine indirim geliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

Etiketler : indirim benzin motorin
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