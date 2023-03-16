Petrol fiyatları çakıldı! Akaryakıta indirim bekleniyor
Brent petrol fiyatlarının düşmesi akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Son olarak birkaç gün önce motorin grubunda 71 kuruşluk indirim yapılmıştı.
Brent petrol fiyatları yüzde 7,22'lik düşüşle 71,67 dolar seviyesine geriledi. Petroldeki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Brent petrol fiyatı yüzde 7,22 düşüşle 71,67 dolar seviyesine geriledi. Bu gece yarasından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk indirim gerçekleşirken, benzin fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ
Petroldeki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni indirim kararları bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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