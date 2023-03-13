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Perakende satış hacmi ocakta yıllık bazda yüzde 33,9 arttı
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13 Mart 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 11:15:00

Perakende satış hacmi ocakta yıllık bazda yüzde 33,9 arttı

Kaynak: AA

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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 42,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 23,6 yükseldi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,4 artış gösterdi. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,1 arttı.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123,7 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 118,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 140,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 84,6 yükseliş kaydetti.

Perakende ciro ocakta bir önceki aya göre yüzde 10,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,3, otomotiv yakıtı satışları 4 artış gösterdi.

Öte yandan, perakende satış endekslerinin hesaplanmasında KDV beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor.

Deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edildi ve beyannameler ertelendi. Bu nedenle, ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 6,25 olarak hesaplandı.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu tüik perakende satış

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