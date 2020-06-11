'Pazaryeri boncuğu' üreticisinin yüzünü güldürecek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve "Pazaryeri boncuğu" ismiyle tescillenen fasulyede bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2014'te tescil edilen fasulyenin üreticileri, topraktan çıkan bitkinin sarılması için sırıklara iplikleme mesaisini sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ve diğer iklim koşullarının uygun olması, üreticileri yüksek rekolte konusunda umutlandırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, "Pazaryeri boncuğu"nun kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı rağbet gördüğünü söyledi.

Bu ürünün, ilçenin ismiyle özdeşleştiğini belirten Yoldaş, "İlçemizde 530 çiftçimiz yaklaşık 1700 dekar alanda taze fasulye üretimi yapıyor. Bu vatandaşlarımız 1 dekardan yaklaşık 1 ton ürün alabiliyor. Nisan ayında ekilen fasulyenin bakımı ile iplikleme işlemi mayıs ve haziran aylarında yapılıyor. Sarılıcı bir bitki olan fasulye, iplere ve tellere sarılıyor." dedi.