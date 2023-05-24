Pandemide kesilen cezalar iade edilecek

COVID-19 salgını döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.

Başvuru kararında özetle; idari para cezası düzenlenmesine rağmen henüz tahsil edilmeyen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilirken aynı nedenle tahsil edilmiş olan idari para cezalarının ilgilisine iade edilmemesinin hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkelerine aykırı olduğu, aynı nedenden dolayı haklarında idari yaptırım uygulanan kişilerin farklı muameleye tabi tutulması suretiyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiği belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

CEZALARININ TAHSİL EDİLMEMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, 25 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 arasında vatandaşa kesilen para cezalarının tahsil edilmemesine karar verilmişti.

Karara göre, tahsil edilen idari para cezaları ise iade edilmeyecekti.