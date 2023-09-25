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25 Eylül 2023 Pazartesi 11:42:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 11:42:00

Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avansın bugün pancar üreticilerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan, pancar üreticilerine yapılacak ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ibrahim yumaklı pancar üretici ödeme
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