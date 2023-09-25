Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avansın bugün pancar üreticilerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan, pancar üreticilerine yapılacak ödemeye ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin TL avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 25, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.�� pic.twitter.com/216SSDwOiU