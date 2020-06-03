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03 Haziran 2020 Çarşamba 12:13:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 12:13:00

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu: Sektör olarak özel bankaların tavrını kenara not ettik

Kaynak: AA

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OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, "Yurt dışı sermayeli Türkiye'de yerleşik bankaların da bu işe su taşımaları, ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Ama bugün de özel sektör bankalarının tavrını bir kenara not ettik." dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, bu yıl Türkiye otomotiv pazarının 500-550 bin adet seviyesini görebileceğini ve özel bankaların da kamu bankaları gibi elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

Şahsuvaroğlu, AA muhabirine mayıs ayı otomotiv pazarı sonuçlarına ve otomotivdeki beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya genelini etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fabrikaların üretime ara vermesine ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Türk tüketicisinin otomobile ve hafif ticari araca olan isteğinin kaybolmadığını dile getiren Şahsuvaroğlu, son iki senedir Türkiye’de otomotiv endüstrisinde ciddi manada bir ötelenen talep olduğunu hatırlattı.

Şahsuvaroğlu, "Ötelenen talep 2020’nin ocak, şubat, mart ayında karşılığını buldu. Nisan ve mayısta ise bir miktar geriledi ama haziranda biz inanıyoruz ki gerçekten geçmiş yılların tempolarını yakalayan değil ama oraya doğru giden bir haziran yaşayacak." diye konuştu.

"Kısıtlama haricinde, 15 günde de yapılan adet aslında hiç de az değil"

Mayıs ayı otomotiv pazarında yüzde 2,4’lük azalışı çok önemli görmediklerini vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Aslında sektörümüz adına daha güzel günlere gideceğimizin bence bir işareti. Baktığınızda toplam 30 günün hemen hemen yarısı kısıtlamayla geçti. Geriye kalan 15 günde de yapılan adet aslında hiç de az değil. Bu 15 günde 32 bin 235 araç satılmışsa demek ki tam ve dolu bir ayda ciddi bir ilerleme bizi bekliyor demektir." ifadelerini kullandı.

Otomotiv pazarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Şahsuvaroğlu, "Krediye erişimde herhangi bir sorun yaşamadığımız sürece inşallah tekrar bir ikinci dalga pandemi süreci olmazsa bence 500-550 binleri görmemizin önünde hiçbir engel yok. “ dedi.

"Sektör olarak özel bankaları kenara not ettik"

Şahsuvaroğlu, kamu bankalarının açıkladığı "taşıt kredisi" kampanyasının sektöre büyük destek sağlayacağını ancak özel bankaların da elinin taşın altına koyması gerektiğine dikkati çekti.

Özel bankaların da en azından kamu bankalarına yakın seviyede finansman desteği sağlamasını gerektiğini belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Her şeyi kamu bankalarının sırtına yükleyemeyiz. Halbuki otomotiv yetkili satıcılık sistemi içerisine kamu bankaları daha geçen sene girdiler işin içine. Ondan önce özel bankalar vardı. Yurt dışı sermayeli Türkiye’de yerleşik bankaların da bu işe su taşımaları, ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Ama bugün de özel sektör bankalarının tavrını bir kenara not ettik. Yani Türkiye’de kazanıp Türkiye’ye yatırmaya bence devam etmeliler. Bu özel bankalar yıllardır beraber iş birliği içerisinde olduğumuz kurumlar. Bunlar bu işe seyirci kalmasınlar. Her şeyi devlet yapsın, mevduat faizinde yarışsınlar, milletin parasını toplasınlar... Olmaz kardeşim. Madem bu ülkede para kazanıyorsun, bu ülkede yatırım yapıyorsun parayı dağıtacaksın. Beklentimiz en azından kamu bankalarının finansmanına yakın hareket etmeleri, en azından üreticilerle görüşüp oraya yakın bir şeyler yapmaları."

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