Otomotiv sektöründe yaşanan çip kıtlığı fiyatlara etki edecek mi?

Trilyon dolarlık hacme sahip otomotiv sektöründede yarı iletken çip tedarik sorunu baş gösterdi. Yaşanan çip krizi nedeniyle birçok firma ardı ardına üretime ara verdiğini açıkladı. Yaşanan çip kıtlığı ve firmalardan gelen açıklamalar sonrası vatandaşlar, "Çip sorununun otomobil fiyatlarına etkisi olacak mı?" sorusuna cevap arıyor.



SORUNUN TEMELİNDE NE YATIYOR?

TRT Haber'de yer alan haberde, Teknoloji araştırmacısı Erdi Özüağ ile "Tüm bu yaşananların çıkış noktası ne? Süreç nasıl öngörülemedi? Çip sıkıntısıyla boğuşan otomotiv sektörü nasıl bir yol haritası izleyecek?" gibi sorular yanıt buldu.

Özüağ önce genel bir çerçeve çiziyor... Yaşananları 'geniş kapsamlı bir çip krizi' olarak niteleyip, yaşanan krizin otomotiv sektörü dışında bilgisayardan ekran kartına, telefondan oyun konsoluna kadar çok geniş bir etki alanına sahip olduğuna dikkat çekiyor.

ÇİP FABRİKALARI BAŞKA ALANLARA ÜRETİM YAPTI

Krizin ana nedeninin pandemi olduğunu ancak bu sıkıntıyı yaşan her sektörün kendine özel bir gerekçesi olduğunu anlatan Özüağ'a göre tüketici elektroniği ürünlerinde yaşanan sıkıntının temelinde evden çalışma ve uzaktan eğitime bağlı talep patlaması yatıyor.

Otomotivde ise pandemiye bağlı olarak satışların düşeceği endişesi ve fabrikaları ilk dönemde kapalı kalması nedeniyle çip gibi bileşenlerde siparişin kısılması öne çıkıyor. Özüağ, "Ancak otomotiv sektöründe hızlı bir geri dönüş yaşandı. Böyle olunca bu kez yeterli çip üretimi için arzulanan üretim kapasitesine ulaşılamadı. Çünkü otomotivde işler durunca çip fabrikaları çoktan başka alanlar için üretime başlamıştı" diyor.

ÇİPLER OLMAZSA OLMAZ MI?

Erdi Özüağ genel olarak süreçten bahsedince biz de Renault ve TOFAŞ'ın Türkiye'de aldığı 'üretime ara verme' kararını hatırlatıyoruz... Dünyanın dört bir yanında çok sayıda fabrikada üretim durduğu için de "Bu çiplerin kullanım alanı ne?" sorusunun yanıtını merak ediyoruz...

Otomobillerin farklı özellik ve gelişmişlik seviyesine sahip çok sayıda çip kullandığını belirten Özüağ, "Marka ve modele göre sayı değişmekle birlikte genel olarak ECU dediğimiz motorun kontrol merkezi, infotainment dediğimiz aracın içerisindeki ekranları ve bilgi-eğlence sistemlerini yöneten işlem platformu ve eğer sahipse aracın sahip olduğu otonom sürüş özelliklerini yönetecek yüksek performanslı platform gibi yerlerde çipler kullanılıyor" dedi.

FİYATLARA ETKİSİ NE OLUR?

Erdi Özüağ, yeni bir çip fabrikası kurulmasının hem milyarlarca dolar hem de uzun bir zaman gerektirdiği bilgisini paylaştıktan sonra, Türkiye ve özellikle yerli/milli otomobil TOGG ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı:

"Sektörle ilgili analiz ve beklentiler, normalleşmenin yılın ikinci yarısından hatta belki yıl sonundan önce olmayacağını tahmin ediyor. Söz konusu bir kapasite sorunu olduğu için elbette aşılacaktır, herkes bundan emin. Tüm bu yaşananların araç fiyatlarına etkisine dair bir spekülasyona girmek doğru olmaz. Ancak maliyetlerin arttığı bir dönemden geçtiğimizi unutmamak gerekir.

TÜRKİYE'DE ETKİSİ NASIL OLUR?

Otomobil ekosisteminde yaşanacak böylesi derin bir krizin ülkemizi etkilememesi beklenemez çünkü Türkiye, binek otomobil ve ticari araç üretiminde küresel sistemin önemli merkezlerinden biri...

Peki devam eden kriz yerli otomobil projesi TOGG'u da etkiler mi? Daha önce açıkladıkları üretim takvimi ve ilk yıl için hedeflenen üretim miktarını dikkate aldığımız zaman hem üretim dönemi hem de tedarik miktarı açısından bu sorunların aşılmış olmasını bekleyebiliriz. Eğer küresel ekosistemde bugün itibariyle öngöremediğimiz, daha kalıcı ve büyük bir kriz çıkarsa o zaman işler değişebilir..."