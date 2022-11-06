Otomotiv ihracatı ekimde 2,65 milyar dolar oldu

Otomotiv ihracatı ekimde 2,65 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artışla 2,65 milyar dolar oldu.

Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 12,4'e yükselten otomotiv endüstrisinin, bu yılın ocak-ekim dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 25 milyar dolara çıktı. Sektörün 10 aydaki ortalama aylık ihracatı ise 2,5 milyar dolar oldu.

Tedarik endüstrisi ihracatında yüzde 13 artış

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarına bakıldığında, yüzde 13 artışla 1 milyar 69 milyon dolara ihracata imza atan "tedarik endüstrisi", sektör ihracatında en büyük ürün grubu olarak kayıtlara geçti.

"Binek otomobil" ihracatı ekimde yüzde 20 azalarak 748 milyon dolar olurken "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı ise yüzde 4 azalarak 448 milyon dolar oldu.

Ekimde en yüksek oranlı ihracat artışı "çekiciler" grubunda görüldü. Çekiciler ihracatı yüzde 95 artarak 214 milyon dolara yükseldi.

Almanya'ya yüzde 15 artış

Ekimde en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 15 artışla 404 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

Birleşik Krallık, 285 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken bu ülkeye yönelik ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı. Üçüncü büyük pazar Fransa'ya ihracat ise yüzde 12 azalarak 252 milyon dolar oldu.

Ekim ayında önemli pazarlardan Belçika'ya yüzde 32, Rusya'ya yüzde 23, Romanya'ya yüzde 21, Portekiz'e yüzde 79, Çekya'ya yüzde 81 ihracat artışı yaşandı.

"Almanya, Belçika ve Rusya'ya çift haneli artış kaydettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, enflasyon sorunuyla birlikte küresel resesyon riskinin büyüdüğünü dile getirdi.

Çelik, Avro bölgesindeki daralmaya rağmen otomotiv ihracatındaki artışın sürdüğünü belirterek, "Ekimde aylık bazda sektörel ihracatta yeniden birinci sıraya yükseldik. En çok ihracat yine tedarik endüstrisinde kaydedildi. Tedarik endüstrisi, çekiciler ve otobüs, minibüs-midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Almanya, Belçika ve Rusya'ya yönelik çift haneli artış kaydettik." değerlendirmesinde bulundu.