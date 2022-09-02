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Otomobilde 6 bin km için 'beyin' yakan hileler
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02 Eylül 2022 Cuma 11:06:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 11:06:00

Otomobilde 6 bin km için 'beyin' yakan hileler

Kaynak: Yeni Şafak

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Galericilerin fahiş fiyatlarla sıfır araç satmasının önüne geçmek için getirilen ve 15 Eylül'de yürürlüğe girecek ‘6 ay ya da 6 bin kilometre' şartı akıl almaz hilelerle delinmeye başladı.

Galericilerin fahiş fiyatlarla sıfır araç satmasının önüne geçmek için getirilen '6 ay ya da 6 bin kilometre' şartı bypass oldu. Fırsatçı galericiler ve işbirlikçi bayiiler bu şartı aşmak için hileleri devreye soktu. Kısıtlamanın yürürlüğe gireceği 15 Eylül tarihi yaklaşmasına rağmen elindeki araç stokunu eritemeyen fırsatçılar birden fazla hileyi devreye aldı.

UZMAN OLAN ANLAR

Oto ekspertizlere göre ilk hile aracın kilometresi ile oynamak. Araçların beyinlerine müdahale ettiren galericiler, sıfır olan kilometreyi 6 binin üzerine çıkarıyor. Kilometre değişikliği ancak çok uzman ekspertizler tarafından dikkatle incelenirse fark edilebiliyor. Yeterli bilgisi olmayan ekspertizlerin bu oyunları fark etmesi zor.

500 LİRAYA DEĞİŞTİRİYORLAR

Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir ekspertiz şu ifadeleri kullanıyor:

NOTERLERDE DEVİR MESAİSİ

Stokları eritemeyen fırsatçıların diğer metodu ise devir oyunu. Pek çok stokçu elindeki araçları anne, baba, çocuk, yeğen veya akrabalarından herhangi birinin üzerine devrini gerçekleştiriyor. 15 Eylül sınırını devirle aşan galericiler, bu tarihten sonra da araçları istediği gibi satabilecek. Noterlerin son günlerde bu devirler yüzünden yoğun mesai yaptığı ifade ediliyor.

İKİZ ARACA DİKKAT

Ekspertizler, satışlarda ikiz araç oyununa da başvurulabileceği konusunda uyarıyor. 6 bin km'yi aşan aynı marka ve model bir aracın ekspertize sokulup her şey normalmiş gibi gösterilebileceğini belirtiyor. Ekspertizler, bu konuda tüm ekspertizler ve noterlerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Etiketler : Ekspertizler ARAÇ HİLE 6 bin km
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