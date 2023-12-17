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17 Aralık 2023 Pazar 17:41:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 17:41:00

Otomobil yatırım aracı olmaktan çıkıyor... Fiyatlar yüzde 30 düştü

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İkinci el araç fiyatlarının yüzde 30 düştüğüne vurgu yapan otomobil satıcıları fiyatlardaki büyük düşüşe rağmen araçlara alıcı çıkmadığına da dikkat çekti.

Otomobil yatırım aracı olmaktan çıkıyor. Araç fiyatlarının yüzde 30 oranında düştüğüne vurgu yapan ikinci el araç satıcıları fiyatlardaki büyük düşüşe rağmen araçlara alıcı çıkmadığına da dikkat çekiyor.

Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi'nde galerici, ikinci el araç satışlarının durduğunu söyledi.

Aylardır sabit olan yüksek fiyatlar, otomobil satışlarını azalttı. Hem sıfır, hem de ikinci el araç satışları durdu. Orta segment olarak adlandırılan daha uygun fiyatlı arabaların satışları iyiyken, onlarda da satışlar düşüş yaşanıyor.

"Sıfır araçlara gelince, stokta vardı, çıkartıldı deniliyor ama faydası yok" diyen Sarı, ikinci ele de, sıfır araca da faydası olmadığını, piyasanın şu an durgun olduğunu belirtti.

Faizler inmeyene kadar piyasanın düzelmeyeceğini aktaran Sarı, "Çünkü kredi çekilebilse sıfır araç da, ikinci el araç da alınır. Araç fiyatları yüzde 30'larda düşmüş. En düşük araç 1 milyondan aşağı değil. İkinci eller ise 300-500 bin arası güzel satıyorduk. 700 ile 900 arası satılmaz, piyasası durgun. Dört aydır fiyat bu. Sektörün durumu şu an böyle, önümüzdeki aylarda ne olur bilemeyiz" dedi.

İnsanların parasını araçlarda kullandığını, kaydeden Sarı, "Ayda 1 adet satabilseydi ayda 10-20 bin kar kalıyordu. Şu anda 1 milyonunu bankaya yatırıyor ayda 45 bin lira faizini alıyor. Niye gelip araç alsın? Sıfır araç da alamaz, ikinci el araç da almaz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ikinci el araç fiyat düşüşü otomobil
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