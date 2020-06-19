Otomobil satışları Avrupa'da azalırken Türkiye'de arttı

Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde, 2019'un aynı dönemine göre Avrupa'da otomobil satışlarını artıran tek ülke olurken, satış sıralamasında 24 Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından birçok sektör olumsuz etkilenirken, özellikle otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Salgının olumsuz etkileri küresel olarak otomotiv üretimi ve satışlarına da yansıyor.

Pandemi, otomobil satışlarında Avrupa'da büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi. Ancak virüsün Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi ve virüsün kontrol edilmesine ilişkin atılan adımlar, otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.

İlk 5 ayda tüm Avrupa pazarı daraldı

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk beş ayda tüm Avrupa pazarları daraldı.

Otomobil pazarı, bu yılın ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42,8 daralarak toplam 3 milyon 969 bin 714 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 6 milyon 936 bin 184 adet olarak kayıtlara geçmişti.

En fazla düşüş Hırvatistan'da

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 55,8 ile Hırvatistan, yüzde 54,2 ile İspanya ve yüzde 51,4 ile İngiltere’de görüldü.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da otomobil pazarı yüzde 35, Fransa'da yüzde 48,5, İtalya'da yüzde 50,4 ve Belçika'da da yüzde 35,7 geriledi.

Mayısta İngiltere pazarı yüzde 89 küçüldü

Bu yılın mayıs ayına bakıldığında ise 2019 yılının aynı ayına kıyasla Avrupa otomobil pazarı, yüzde 56,8 daraldı ve toplam 623 bin 812 adet seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı mayıs ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 444 bin 173 adet olmuştu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2020 mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 89 ile İngiltere, yüzde 76,2 ile Hırvatistan ve yüzde 74,7 ile Portekiz’de görüldü.

Almanya'da satışlar yüzde 50'ye yakın düştü

Mayısta otomobil pazarı Almanya'da yüzde 49,5, İtalya'da yüzde 49,6, Fransa'da yüzde 50,3, Belçika'da yüzde 32 ve İspanya'da yüzde 72,7 geriledi.

Bu yılın mayıs ayı ile geçen yılın aynı ayına kıyasla yine tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti.

Ayrıca üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 145 bin 195 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 91 bin 146 otomobil sattı. Renault Grubu ise 69 bin 230 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Otomobil satışları yalnızca Türkiye'de arttı

Avrupa otomobil pazarında bu yılın ocak-mayıs döneminde satışlar azalmasına karşın, yalnızca Türkiye'de artması dikkati çekti.

İlk 5 aylık dönemde Türkiye otomobil pazarında, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 21,7'lik artış kaydedildi.

Bu dönemde Türkiye, 146 bin 528 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci ülke konumuna yükselerek, 24 Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Bu yılın mayıs ayı ile geçen yılın mayıs ayı kıyaslandığında ise Türkiye otomobil pazarı yüzde 7,6 gerilemesine karşın, bu Avrupa'daki en düşük oran oldu.

Mayıs ayında 25 bin 73 otomobil satılan Türkiye, bu sonuçla ise Avrupa otomobil pazarında 6'ncı sırada konumlandı.