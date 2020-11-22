Otomobil almanın tam zamanı!

Türkiye otomobil satışlarında tam anlamıyla tarihi günler yaşıyor. Pazarda dengelerin sürekli değiştiği, tahminlerin yanılıp, hedeflerin yenilendiği piyasada fiyatlar büyük çaplı dalgalanmalar gösteriyor. Avrupa ve ülkemizde tesislerin durma noktasına geldiği yılın ilk çeyreğinde, ülkemizde tüketici taleplerinde patlama yaşanırken, sıfır kilometre otomobil satışları rekor kırdı. Avrupa daralırken ülkemizde satışlar yüzde 78.1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

FİYATLAR UÇMUŞTU

Akşam'ın haberine göre, Sıfır kilometre otomobil satışlarıyla birlikte, ikinci elde de büyük bir talep yaşanıp, fiyatlar aşırı yükselişe geçti. Ağustos ayındaki ÖTV matrah artış ve düzenlemesi, ardından döviz kurlarındaki yükseliş sıfır kilometre fiyatlarını yukarıya çekince, ikinci elde fiyatlar uçtu. Ancak son yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamalarından sonra, döviz kurlarında yüzde 10’lara varan düşüş ve ekonomik göstergelerdeki iyileştirmeler etkisini otomobil piyasasında da hissettirmeye başladı.

KAMPANYALAR YOLDA

Piyasada özellikle döviz kurundaki düşüşle birlikte otomobil fiyatlarında indirim beklentisi başladı.VavaCars CEO’su Lawrence Merritt, faiz artırımıyla birlikte sıfır araçlarda yaklaşık yüzde 10’luk, ikinci el araç fiyatlarındaysa yaklaşık yüzde 12 ila 15 arasında değişen bir düşüş beklediklerini ifade etti. Yılsonunda kampanyalı satışların da başlayacağını belirten Merritt, “Aralıkta düşük faiz kampanyaları ve fiyat indirimleri yapılacaktır” dedi. Dövizin stabil bir görüntü sergilemesini bekleyen VavaCars CEO’su, “Dövizin düşüşü devam ederse fiyat indirmek yerine distribütör destekli düşük kredi kampanyaları gelecektir. Sıfır araç fiyatlarında güncellemeler yapılacaktır. 1 ay içerisinde 2.el fiyatlarına etkileri de görülecektir” ifadelerini kullandı.

ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN

PİYASADA beklenen dengelenmenin başladığını belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür ise, şunları söyledi: “Piyasa koşulları ve stok maliyetleri nedeniyle artık birçok firma için bekleme imkanı kalmadı. Bu firmalar, araçları elden çıkarmak için kârdan feragat etmeye başladı ve indirim yoluna gidiyor. Bu da ikincil el otomobil almak için en doğru zamana işaret ediyor. Döviz de stabil seyre dönüştü ve yıl sonuna kadar sıfır otomobil fiyatları artmayacaktır. Böylelikle ikinci el aracını sıfırdan pahalıya satmaya çalışanlar boşa zaman kaybetmiş olacak.”

YÜKSELİŞ TRENDİ BİTTİ

İkinci el otomobil satışlarında bir yavaşlama olduğunu belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da, şöyle konuştu: “Şu an fiyatlardaki artış trendi durdu ve talep azalmasıyla orantılı ortalamada yüzde 3’lük bir fiyat düşüşü yaşandı. İlerleyen günlerde gelişmelere göre pazardaki gelişmeler şekillenecek.”