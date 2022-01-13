Otomobil alacaklar dikkat! Sıfır araba fiyatları düştü!
Otomotivde Özel Tüketim Vergisi matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası sıfır otomobil fiyatları da değişti. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. İşte araçlara ÖTV indirimi olarak yansıyan marka marka o araçlar...
Resmi Gazete'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, otomobil alımında uygulanacak ÖTV matrahı limitleri değiştirildi. ÖTV matrahı düzenlemesi ile yeni oranlar, bazı sıfır araba fiyatlarına ÖTV indirimi olarak yansıdı. İşte detaylar...
ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ İLE SIFIR ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ
Yeni ÖTV düzenlemesi ile bazı sıfır araçlara indirim geldi. ÖTV matrahı kararına göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.
FİYATI 120 BİN TL'Yİ AŞMAYANLAR İÇİN YÜZDE 45'LİK ÖTV MATRAHI UYGULANACAK
Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için; ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik, ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik, ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık, ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilerecek.
İşte yeni ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası liste fiyatı düşen sıfır otomobiller;
Toyota Corolla 1.5 Vision MultiDrive S
Aracın vergisiz fiyatı: 198.564 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 421.750 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 398.318 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Manuel
Aracın vergisiz fiyatı: 190.325 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 404.250 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 381.791 TL
Toyota Yaris 1.0 Vision Manuel Vites
Aracın vergisiz fiyatı: 174.906 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 371.500 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 330.221 TL
KIA Rio 1.2 Manuel Cool
Aracın vergisiz fiyatı: 153.437 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 325.900 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 289.688 TL,
Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel
Aracın vergisiz fiyatı: 185.829 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 394.700 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 372.326 TL
Renault Yeni Clio 1.0 TCe Joy Paket
Aracın vergisiz fiyatı: 164.313 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 349.000 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 310.222 TL
Volkswagen Polo 1.0 Manuel
Aracın vergisiz fiyatı: 169.680 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 360.400 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 320.355 TL
Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT
Aracın vergisiz fiyatı: 162.547 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 345.250 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 306.888 TL
Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP
Aracın vergisiz fiyatı: 159.605 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 339.250 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 301.334 TL
Renault Megane Sedan 1.3 TCe Joy Paket
Aracın vergisiz fiyatı: 191.620 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 407.000 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 384.389 TL
Opel Corsa 1.2 Benzinli Manuel
Aracın vergisiz fiyatı: 178.861 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 379.900 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 324.711 TL
Renault Yeni Taliant 1.0 SCe Joy Paket
Aracın vergisiz fiyatı: 159.605 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 339.000 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 301.334 TL
Peugeot 208 1.2 Benzinli Manuel Vites
Aracın vergisiz fiyatı: 165.254 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 351.000 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 311.999 TL
Nissan Micra 1.0 Visia Manuel
Aracın vergisiz fiyatı: 171.987 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 365.300 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 324.711 TL
KIA Stonic 1.2L Manuel Cool
Aracın vergisiz fiyatı: 167.090 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 354.900 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 315.464 TL
NISSAN Juke 1.0 Tekna Manuel
Aracın vergisiz fiyatı: 188.936 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 401.300 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 379.005 TL
Dacia Yeni Duster 1.0
Aracın vergisiz fiyatı: 182.156 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 386.900 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 365.404 TL
Citroen C-Elysee
Aracın vergisiz fiyatı: 193.032 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 410.000 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 387.221 TL
Dacia Sandero 1.0
Aracın vergisiz fiyatı: 178.861 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 379.900 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 358.794 TL
Citroen C3 1.2 PureTech
Aracın vergisiz fiyatı: 165.752 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 352.000 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 312.939 TL
Dacia Yeni Sandero Stepway 1.0
Aracın vergisiz fiyatı: 168.550 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 358.000 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 318.222 TL
Fiat Egea 1.3 Multijet Easy Sedan
Aracın vergisiz fiyatı: 176.036 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 373.900 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 353.127 TL
Honda City 1.5L Benzin
Aracın vergisiz fiyatı: 181.391 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 385.275 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 363.869 TL
Fiat Egea Cross Street 1.3 Multijet
Aracın vergisiz fiyatı: 184.981 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 392.900 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 371.071 TL
Hyundai Elantra 1.6 Style
Aracın vergisiz fiyatı: 197.502 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70
ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 419.494 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 396.188 TL
Fiat Egea Cross Street 1.4
Aracın vergisiz fiyatı: 126.130 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 50
ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 267.900 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 223.250 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI
Aracın vergisiz fiyatı: 156.376 TL
ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80
ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 60
ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 332.142 TL
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 295.237 TL