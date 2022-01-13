Otomobil alacaklar dikkat!

Resmi Gazete'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, otomobil alımında uygulanacak ÖTV matrahı limitleri değiştirildi. ÖTV matrahı düzenlemesi ile yeni oranlar, bazı sıfır araba fiyatlarına ÖTV indirimi olarak yansıdı. İşte detaylar...

ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ İLE SIFIR ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ

Yeni ÖTV düzenlemesi ile bazı sıfır araçlara indirim geldi. ÖTV matrahı kararına göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.

FİYATI 120 BİN TL'Yİ AŞMAYANLAR İÇİN YÜZDE 45'LİK ÖTV MATRAHI UYGULANACAK

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için; ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik, ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik, ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık, ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilerecek.

İşte yeni ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası liste fiyatı düşen sıfır otomobiller;

Toyota Corolla 1.5 Vision MultiDrive S

Aracın vergisiz fiyatı: 198.564 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 421.750 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 398.318 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Manuel

Aracın vergisiz fiyatı: 190.325 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 404.250 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 381.791 TL

Toyota Yaris 1.0 Vision Manuel Vites

Aracın vergisiz fiyatı: 174.906 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 371.500 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 330.221 TL

KIA Rio 1.2 Manuel Cool

Aracın vergisiz fiyatı: 153.437 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 325.900 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 289.688 TL,

Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel

Aracın vergisiz fiyatı: 185.829 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 394.700 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 372.326 TL

Renault Yeni Clio 1.0 TCe Joy Paket

Aracın vergisiz fiyatı: 164.313 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 349.000 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 310.222 TL

Volkswagen Polo 1.0 Manuel

Aracın vergisiz fiyatı: 169.680 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 360.400 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 320.355 TL

Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT

Aracın vergisiz fiyatı: 162.547 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 345.250 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 306.888 TL

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP

Aracın vergisiz fiyatı: 159.605 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 339.250 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 301.334 TL

Renault Megane Sedan 1.3 TCe Joy Paket

Aracın vergisiz fiyatı: 191.620 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 407.000 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 384.389 TL

Opel Corsa 1.2 Benzinli Manuel

Aracın vergisiz fiyatı: 178.861 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 379.900 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 324.711 TL

Renault Yeni Taliant 1.0 SCe Joy Paket

Aracın vergisiz fiyatı: 159.605 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 339.000 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 301.334 TL

Peugeot 208 1.2 Benzinli Manuel Vites

Aracın vergisiz fiyatı: 165.254 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 351.000 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 311.999 TL

Nissan Micra 1.0 Visia Manuel

Aracın vergisiz fiyatı: 171.987 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 365.300 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 324.711 TL

KIA Stonic 1.2L Manuel Cool

Aracın vergisiz fiyatı: 167.090 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 354.900 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 315.464 TL

NISSAN Juke 1.0 Tekna Manuel

Aracın vergisiz fiyatı: 188.936 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 401.300 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 379.005 TL

Dacia Yeni Duster 1.0

Aracın vergisiz fiyatı: 182.156 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 386.900 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 365.404 TL

Citroen C-Elysee

Aracın vergisiz fiyatı: 193.032 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 410.000 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 387.221 TL

Dacia Sandero 1.0

Aracın vergisiz fiyatı: 178.861 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 379.900 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 358.794 TL

Citroen C3 1.2 PureTech

Aracın vergisiz fiyatı: 165.752 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 352.000 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 312.939 TL

Dacia Yeni Sandero Stepway 1.0

Aracın vergisiz fiyatı: 168.550 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 358.000 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 318.222 TL

Fiat Egea 1.3 Multijet Easy Sedan

Aracın vergisiz fiyatı: 176.036 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 373.900 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 353.127 TL

Honda City 1.5L Benzin

Aracın vergisiz fiyatı: 181.391 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 385.275 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 363.869 TL

Fiat Egea Cross Street 1.3 Multijet

Aracın vergisiz fiyatı: 184.981 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 392.900 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 371.071 TL

Hyundai Elantra 1.6 Style

Aracın vergisiz fiyatı: 197.502 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 419.494 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 396.188 TL

Fiat Egea Cross Street 1.4

Aracın vergisiz fiyatı: 126.130 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 50

ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 267.900 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 223.250 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI

Aracın vergisiz fiyatı: 156.376 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV sonrası vergi dilimi: Yüzde 60

ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 332.142 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 295.237 TL