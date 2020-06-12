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12 Haziran 2020 Cuma 10:58:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 11:51:00

Otobüs bileti tavan ücretlerinde indirime gidildi

Kaynak: AA

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Koronavirüs salgını nedeniyle yarı kapasiteyle çalışan şehirler arası otobüslerde bilet fiyatlarının iki katını aşmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. Bakanlıktan bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında bir indirim olacağı belirtilirken beklenen tavan ücret tarifesi belli oldu. Yapılan değişiklikle İstanbul-İzmir arası otobüs bilet fiyatı 120 TL'ye indi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde indirime gitti.

Bakanlığın "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Kovid-19 salgını nedeniyle firmaların maliyetleri dikkate alınarak 14 Mayıs'ta belirlenen tavan ücret tarifesinde değişikliği gidildi. Tavan ücretlerde yüzde 25 ile 30 arasında indirim yapıldı.

Buna göre, seyahat edilecek yol mesafesine göre 70 lira ile 375 lira arasında tavan ücret uygulanacak. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira olan ücret 70 liraya çekildi. 301-350 kilometre arası 110 lira, 626-700 kilometre arası 130 lira, 701-800 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 185 lira tavan ücret alınacak. 2001 kilometre ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira olan tavan ücret 375 liraya indirildi.

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