  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
14 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğum günü hediyesi Maldivler tatili
BM'den flaş İsrail açıklaması
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede operasyon!
İlk kez bir araya geldiler: Hazırız
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 10 derece artacak
Oto fiyatlarını çip vuracak
İftar fotoğrafıyla paylaştı: Erdoğan'ı suçlamak ayıptır
Hareketsiz yaşam kalp krizine zemin
'YAZIN BOĞMACA MI OLUR?' DEMEYİN
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Mayıs
Uyku apnesi olanlarda korona daha ölümcül
Balkonda 15 dakika durmak D vitamini ihtiyacını karşılar
Bakan Soylu: Muhalefet HDP'ye bakanlık vermeyi planlıyor
İsrail'in hava saldırısında 1 kız çocuğu hayatını kaybetti
'Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak'
'Ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini' kabul etmedi
Google'a Filistin'e destek verme çağrısı
Türkiye'den AP'ye tepki
19 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
'Yakında FETÖ takımından da önemli bir isim açıklayacağız'
Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı
Uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
İsrail'in saldırdığı Filistin'e giden gençlerden Başkan Erdoğan'a mektup
ABD'nin İsrail'e silah satışı Kongredeki Demokratları ikiye böldü
20 Mayıs 2021 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 07:00:00

Oto fiyatlarını çip vuracak

ABONE OL

Fabrikalar üretime ara veriyor! Çip krizi derinleşiyor, otomobil kritik virajda. Dünyada çip kıtlığı had safhaya ulaştı. Çip sipariş eden otomobil fabrikalarına 17 hafta sonraya gün veriliyor. Yerliler de dahil birçok fabrika tatile girerken üretim kaybı ve artan maliyetlerin fiyatlara yansıması bekleniyor.

Pandemiyle birlikte dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı zirveye ulaştı. Yerli üreticiler de dahil dünyanın farklı ülkelerindeki otomotiv tesislerinde tedarik sıkıntılarından dolayı üretim durarken, yaşanan kayıpların boyutları da sürekli yükseliyor.

ZARAR 110 MİLYAR DOLAR

Susquehanna Financial Group'un araştırmasına göre, çip siparişleri ve teslim edilme süresi arasındaki fark 17 haftaya kadar çıkarak tehlikeli bir seviyeye çıktı. Bu 2017 yılında verilerin toplanmaya başlamasından beri en uzun teslimat süresi oldu. Araştırmaya göre sadece yarı iletken krizinin global ölçekte otomotivde 3.9 milyon adetlik üretim kaybına bunun da 110 milyar dolarlık zarara neden olacağı tahmin ediliyor. Üretim kaybıyla oluşacak bu zararın ve artan maliyetlerin fiyatlara yansıması bekleniyor.

SATIŞLAR %5 DÜŞECEK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de dün yayınladığı raporda çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olacağını bildirdi. Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı kaydedildi.

ÜRETİM DURUYOR

Dün ayrıca Toyota da haziranda Japonya'da iki üretim hattını 8 gün süreyle durduracağını açıkladı. Bu sürede araç üretiminin 20 bin azalacağı tahmin ediliyor. Aynı şekilde Almanya'da birçok tesis kademeli olarak üretimlerini durdurdu.

FİYATI 1 DOLARI AŞTI

Bir otomobilde kullanılan çip sayısı 20 adetten başlayıp 100 adede kadar yükselebiliyor. Elektrikli otomobillerde bu sayı daha da yukarılara çıkıyor. 18 ay önce bir çipin fiyatı 0.20 dolar seviyesindeyken günümüzde bu 1.30 dolarlara kadar çıktı.

YERLİLER DE TATİLE GİRİYOR

Global çip krizi ülkemizde de etkilerini yoğun olarak hissettiriyor. Tedarik sorunları nedeniyle üretimi kademeli olarak durduran markalar, bu süreyi bakım yaparak değerlendirmeye çalışıyor. Son olarak çip krizi yüzünden Gölcük fabrikasını 19-Nisan-13 Haziran arasında durduran Ford Otosan, üretime 7 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Ford Otosan, Eskişehir motor ve kamyon fabrikasında da 31 Mayıs-17 Haziran arasında üretimi durdurdu. Aynı şekilde Renault Bursa fabrikasında da 16 Haziran 26 Temmuz tarihleri arasında üretime ara verileceği açıklandı. Üreticiler aradaki üretim kaybını, planlanan vardiya artışlarıyla karşılamayı planlıyor.

Etiketler : oto çip fiyat Ford Otosan
Harbiye'de rekor kıracağım

Harbiye'de rekor kıracağım
TIKLANMA DERDİNDE DEĞİL

TIKLANMA DERDİNDE DEĞİL
Kızı için taşındı

Kızı için taşındı
Aslı'nın rol arkadaşı Kaan

Aslı'nın rol arkadaşı Kaan
Kedisi korkuttu

Kedisi korkuttu
Kız arkadaş paniği

Kız arkadaş paniği
Altı aylık eğitim sonrası setteler!

Altı aylık eğitim sonrası setteler!
‘Züleyha' sahneleri zorladı

‘Züleyha' sahneleri zorladı
Keşke eski şarkcılardan olsaydım

Keşke eski şarkcılardan olsaydım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER