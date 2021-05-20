Oto fiyatlarını çip vuracak

Pandemiyle birlikte dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı zirveye ulaştı. Yerli üreticiler de dahil dünyanın farklı ülkelerindeki otomotiv tesislerinde tedarik sıkıntılarından dolayı üretim durarken, yaşanan kayıpların boyutları da sürekli yükseliyor.

ZARAR 110 MİLYAR DOLAR

Susquehanna Financial Group'un araştırmasına göre, çip siparişleri ve teslim edilme süresi arasındaki fark 17 haftaya kadar çıkarak tehlikeli bir seviyeye çıktı. Bu 2017 yılında verilerin toplanmaya başlamasından beri en uzun teslimat süresi oldu. Araştırmaya göre sadece yarı iletken krizinin global ölçekte otomotivde 3.9 milyon adetlik üretim kaybına bunun da 110 milyar dolarlık zarara neden olacağı tahmin ediliyor. Üretim kaybıyla oluşacak bu zararın ve artan maliyetlerin fiyatlara yansıması bekleniyor.

SATIŞLAR %5 DÜŞECEK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de dün yayınladığı raporda çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olacağını bildirdi. Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı kaydedildi.

ÜRETİM DURUYOR

Dün ayrıca Toyota da haziranda Japonya'da iki üretim hattını 8 gün süreyle durduracağını açıkladı. Bu sürede araç üretiminin 20 bin azalacağı tahmin ediliyor. Aynı şekilde Almanya'da birçok tesis kademeli olarak üretimlerini durdurdu.

FİYATI 1 DOLARI AŞTI

Bir otomobilde kullanılan çip sayısı 20 adetten başlayıp 100 adede kadar yükselebiliyor. Elektrikli otomobillerde bu sayı daha da yukarılara çıkıyor. 18 ay önce bir çipin fiyatı 0.20 dolar seviyesindeyken günümüzde bu 1.30 dolarlara kadar çıktı.

YERLİLER DE TATİLE GİRİYOR

Global çip krizi ülkemizde de etkilerini yoğun olarak hissettiriyor. Tedarik sorunları nedeniyle üretimi kademeli olarak durduran markalar, bu süreyi bakım yaparak değerlendirmeye çalışıyor. Son olarak çip krizi yüzünden Gölcük fabrikasını 19-Nisan-13 Haziran arasında durduran Ford Otosan, üretime 7 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Ford Otosan, Eskişehir motor ve kamyon fabrikasında da 31 Mayıs-17 Haziran arasında üretimi durdurdu. Aynı şekilde Renault Bursa fabrikasında da 16 Haziran 26 Temmuz tarihleri arasında üretime ara verileceği açıklandı. Üreticiler aradaki üretim kaybını, planlanan vardiya artışlarıyla karşılamayı planlıyor.