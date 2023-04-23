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23 Nisan 2023 Pazar 15:42:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 15:42:00

Osmangazi Köprüsü'nde yeni rekor!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde, 22 Nisan'da, 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Nisan'da, Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son 20 yıldır prestijli projelere imza atarak Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını belirtti.

Osmangazi Köprüsü'nün söz konusu mega projelerden olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü, toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde, 22 Nisan'da, 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığına dikkati çekerek, köprü ile ulaşımın nefes aldığını ve rahatladığını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi ve 5 dakikaya düştü."

Etiketler : bakan karaismailoğlu osmangazi köprüsü bursa yalova körfez
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