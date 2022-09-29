Az peşinat, düşük faiz uzun vadeli ev fırsatı

Orta gelir grubu için yapılacak ucuz TOKİ konutlarında az peşinat ve uzun taksit imkanı

Orta gelirliler için konut kampanyasında detaylar netleşiyor. Peşin ödemede % 20-25'e varan indirim, peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi, faizin % 1'in altına inmesi gündemde.

İşte orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan ucuz sosyal konut projesinde dair başvuru, ödeme ve edinme ile ilgili detayları;

UCUZ KONUT SEFERBERLİĞİNDE İKİNCİ AŞAMA

Hükümetin konut seferberliğinde adımlar peş peşe geliyor. Önce dar gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi açıklandı. 5 yıl içinde 500 bin konut, 250 bin altyapılı konut arsası ve 50 bin işyerinin dar gelirli vatandaşlara uzun vadeyle ve düşük taksitle satışının startı verildi. Şimdi seferberlikte ikinci aşamaya geçildi.

SIRADA ORTA GELİR GRUBUNA ÖZEL UCUZ KONUT KAMPANYASI VAR

Bu kez orta gelirli vatandaşlar için yeni bir kampanya hazırlanıyor. Ekim ayında açıklanması planlanan kampanya ile orta gelirli vatandaşların konuta daha kolay ulaşması hedefleniyor.

DÜŞÜK FAİZ, PEŞİNAT VE EV FİYATLARINDA İNDİRİM MASADA

Sabah'ta yer alan habere göre: Kampanya için Emlak Konut ve sektör temsilcileri görüşmelere başladı. Koşulların netleşmesi için bugün bir toplantı düzenlenecek. Toplantıya gayrimenkul sektörü derneklerinin temsilcileri katılacak. Edinilen bilgilere göre kampanyada, liste fiyatı üzerinden indirim yapılması, peşinatın düşürülmesi ve kredi faizlerinin aşağıya çekilmesi gündemde.

Peşin ödemelerde yüzde 20-25'e varan indirimlerin uygulanması, peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi ve kredi faizinin yüzde 1'in altında olması seçenekleri toplantıda konuşulacak.

HEM İNDİRİM HEM VADE UZAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önceki gün yaptığı açıklamada kampanya çalışmalarında sona gelindiğini müjdeledi.

ORTA GELİR TOKİ KAMPANYASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayında kampanyayı açıklamayı planladıklarını belirten Kurum, "Emlak Konut kampanyasında, hem indirim hem de vade olmak üzere hepsini birlikte çalışıyoruz.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Hazine Bakanlığımızla da faiz konusunda çalışmamız var" ifadelerini kullandı. Kampanyanın sadece Emlak Konut GYO projelerinde geçerli olacağını belirten Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Kampanyayı genişleteceğiz" değerlendirmesini yaptı.

KONUT PAZARI CANLANACAK

Emlak Konut, geçmiş yıllarda da önemli kampanyalara imza attı. 2017 yılında 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyası düzenlendi.

UCUZ KONUT İÇİN PEŞİNAT YÜZDE 5'E DÜŞÜRÜLDÜ

Peşinat yüzde 5'e düşerken, 10 yıl vadede kredi faizi yüzde 0.45'e, 20 yılda yüzde 0.79'a kadar çekildi. 2018'de 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyası ile yüzde 10 indirim, yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vadede 0.98 faiz imkanı sunuldu.

Son kampanya ise 2020'de düzenlendi. 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasında en dikkat çeken söylem 'Bugün al 3. yılda ödemeye başla' oldu.

Taksitler 2 yıl ötelenirken, yüzde 10 indirim yapıldı, peşinat yüzde 5'e çekildi. Bu kampanyalar yapıldığı dönemde büyük ses getirdi ve konut piyasasını hareketlendirdi.

Özel sektörün de katılımı ile yeni kampanyada konut sayısının çok daha fazla olması planlanıyor.