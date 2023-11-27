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27 Kasım 2023 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 14:15:00

Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat 27 milyar dolara dayandı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracatı, ocak-ekim döneminde 26,7 milyar dolara ulaşırken, en fazla dış satım 7,8 milyar dolarla Irak'a gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, yılın 10 ayında 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin geleneksel pazarları arasında yer alan Orta Doğu ülkeleriyle ikili ticaret bu yılın 10 ayında da etkin bir şekilde devam etti. Bölge ülkeleriyle karşılıklı ticaret ve yatırım alanında atılan adımlarla Türk ürünlerine olan yüksek talep devam etti.

Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'a yönelik Körfez ülkeleri programı kapsamında temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Türkiye: Your Resilient Partner programında 200'ün üzerinde yatırımcı ve finans dünyası temsilcisine ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık.'' ifadelerini kullanmıştı.

Ocak-ekim döneminde, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri kapsamında en fazla ihracat 7,7 milyar dolarla Irak'a gerçekleşti. Irak'ı, 4,4'er milyar dolarla BAE ve İsrail, 2 milyar dolarla İran, 1,8 milyar dolarla Suudi Arabistan izledi.

Aynı dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) 1,3 milyar dolarlık, Suriye ve Lübnan'a 1,1'er milyar dolarlık, Yemen'e 716 milyon dolarlık, Katar'a, 591,6 milyon dolarlık, Ürdün'e 579,8 milyon dolarlık, Kuveyt'e 454,8 milyon dolarlık, Umman'a 248,1 milyon dolarlık, Bahreyn'e 122,9 milyon dolarlık, Filistin devletine ise 103,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

Böylece KKTC ve Filistin'e tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatı yapılmış oldu. Bölgedeki jeopolitik risklere ve gerilimlere karşın Türkiye'nin Filistin ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiği görüldü.

HUBUBAT VE KİMYA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Orta Doğu ve Körfez coğrafyasına yılın 10 ayında en fazla ihracatı 3,7'şer milyar dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri gerçekleştirdi.

Bu sektörleri, 2,6 milyar dolarla mücevher, 2,3 milyar dolarla çelik, 1,9 milyar dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri izledi.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerine bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, başı 11,8 milyar dolarla İstanbul çekti. Megakent bu tutarla, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine gerçekleştirilen dış satımın yüzde 44,2'sini sırtladı.

TİM verilerine göre, 2023 Ocak-Ekim döneminde Orta Doğu ve Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ihracat miktarı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK-31 EKİM 2023
ÜLKE2023 (BİN DOLAR)
IRAK7.772.352,15
BAE4.415.176,63
İSRAİL4.401.793,87
İRAN2.048.165,12
SUUDİ ARABİSTAN1.824.380,92
KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.1.253.906,45
SURİYE1.115.492,50
LÜBNAN1.099.709,95
YEMEN715.953,20
KATAR591.575,33
ÜRDÜN579.810,26
KUVEYT454.806,12
UMMAN248.099,51
BAHREYN122.865,40
FİLİSTİN DEVLETİ103.925,60
TOPLAM26.748.013,02
Etiketler : türkiye ihracatçılar meclisi orta doğu körfez ihracat
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