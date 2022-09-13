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13 Eylül 2022 Salı 16:49:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 16:50:00

OPEC: Küresel petrol üretimi ağustosta arttı

Kaynak: AA

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin ağustosta bir önceki aya göre günlük 1 milyon 300 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya göre 618 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 650 bin varil oldu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 29,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Libya ve Suudi Arabistan'da arttı. Nijerya ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Libya'da 426 bin varil, Suudi Arabistan'da 160 bin varil artış gösterdi. Üretim Nijerya'da 65 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise yaklaşık 700 bin varil artarak yaklaşık 71 milyon 600 bin varil oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 2 milyon 800 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Bu kapsamda, küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 1 milyon 300 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 300 bin varil olarak gerçekleşti.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDEKİ ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ SABİT KALDI

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü bu yıl ve gelecek yıl için sabit tuttu.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 100 bin varil artarak yaklaşık 100 milyon varile ulaşması bekleniyor. Talebin OECD bölgesinde geçen yıla oranla 1 milyon 600 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 500 bin varil artacağı öngörülüyor.

Gelecek yıl ise Çin'de salgının kontrol altına alınmasıyla küresel ekonomik büyüme beklentilerinin petrol tüketimini artıracağı tahmin ediliyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2 milyon 700 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 730 bin varile ulaşması bekleniyor.

Etiketler : petrol ihraç eden ülkeler örgütü petrol piyasası rapor
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