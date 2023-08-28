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28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:15:00

Ön ödemeli sayaç tarımsal sulamada verimliliği artıracak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınmayla giderek daha çok hissedilmeye başlanan su sıkıntısının önüne geçmek için tarım işletmelerindeki borulu sistemleri ön ödemeli elektronik sayaçlarla güncelliyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Kurum, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki İzmir, Manisa ve Uşak'ta devam eden revizyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlayacağını ifade ederek, yeni sistem ile suyun daha verimli kullanılacağını hem üreticinin hem de Türkiye'nin kazanacağını belirtti.

Balta, projenin 37 sulama sahasını kapsadığını ve toplam 3 bin 161 ön ödemeli elektronik sayacın sulamalara monte edileceğini belirterek, "Proje kapsamında Uşak'ta 1205, Manisa'da 519, İzmir'de ise 1437 ön ödemeli elektronik sayacı sistemimize dahil ediyoruz. Bu kapsamda 3 bin 794 hidrat imalatı da yapıyoruz. Hedefimiz, proje kapsamındaki tüm sulama sahasında gelecek yıl ön ödemeli elektronik sayaçları kullanmak." değerlendirmesinde bulundu.

SU TÜKETİMİNDE YÜZDE 40'A VARAN TASARRUF HEDEFLENİYOR

İşletmelerdeki Borulu Sulamalara Sayaç Takılması Projesi'yle söz konusu illerde toplam 400 bin 533 dekar arazideki sulama sistemleri değişecek.

Yeni sistemde üretici, elindeki karta önceden birliklerden ya da belirlenen noktalardan yükleme yaptıracak. Ardından da o kartı sayaca okutup arazisini sulayacak.

Sulama maliyetlerinin düşürülmesi ve su verimliliğinin artırılmasına yönelik proje sayesinde su tüketiminde yüzde 40'a varan tasarruf hedefleniyor.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı devlet su işleri tarımsal sulama sayaç
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