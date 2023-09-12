VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı
On İkinci Kalkınma Planı için "vatandaş anketi" başladı
YKS adayları için üniversitelerde ikinci şans döneminde 163 bine yakın kontenjan
AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı
"Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak"
Ayamama Deresi'ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor
12 Eylül 2023 Salı 13:23:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 13:23:00

On İkinci Kalkınma Planı için "vatandaş anketi" başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından edinilen bilgiye göre, hazırlık çalışmaları süren Plan'ın ilgili politika adımlarının belirlenmesi için özel ihtisas komisyonları, çalışma grupları gibi teknik toplantılara ilave olarak vatandaşlara yönelik anket uygulanarak katılımcılığın geniş düzeyde sağlanması amaçlanıyor.

2024-2028 yıllarını kapsayacak 5 yıllık döneme ilişkin Türkiye'nin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak olan On İkinci Kalkınma Planı, 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanırken Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin potansiyelini harekete geçiren bütüncül bir yol haritası niteliğinde tasarlanıyor.

Bu çerçevede vatandaşlar, 24 Eylül'e kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesi (https://www.sbb.gov.tr/) üzerinden ankete katılım sağlayabilecek.

Anketin ilk bölümünde, Plan'ın temel konu başlıkları ve bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçenekleri arasından öncelik tercihinde bulunulabilecek. Ankette, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Kentsel Yaşam", "Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma", "Gelir Dağılımı", "Afetlere Dirençli Yaşam Alanları Oluşturulması", "Ailenin Güçlendirilmesi", "Bölgesel Gelişme", "Çevre", "Demokrasi, Adalet, Güvenlik", "Devlet Yardımları", "Enerji", "Göç", "Güçlü ve Dayanıklı Ekonomi", "İstihdam", "Kamu Hizmet Sunumu ve İyi Yönetişim", "Sağlık", "Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim", "Turizm", "Ulaştırma" ve "Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi"nden oluşan 21 konu başlığı yer alıyor. Bu başlıklar arasından önemli görülen 5'inin sıralanması istenirken, katılımcılar bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçeneklerinden oluşan çoktan seçmeli şıklardan tercih yapabiliyor.

Açık uçlu bırakılan ikinci bölümde ise "Sizce On İkinci Kalkınma Planı'nın temel öncelikleri ve bu önceliklere yönelik politika uygulamaları neler olmalıdır?" sorusu yöneltilerek, vatandaşların yeni ve özgün fikirlerini ifade etmeleri isteniyor.

Anket kapsamında gelecek önerilerle Türkiye'nin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ve bu alanlara yönelik politika tercihleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Plan hazırlıklarına yönelik ilave bilgilere https://onikinciplan.sbb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabiliyor.

Etiketler : on ikinci kalkınma planı vatandaş anketi cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX