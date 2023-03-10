VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Can dostlar için yeni proje
Şarkısı yardım olacak
Sadece benim başıma gelir!
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak
"Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü"
Şehirden gitme düşüncemiz yok
Dorukhan Toköz ile Pelinay Yiğit aşkı belgelendi
Defne yine kaçamadı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Ticaret Bakanlığı, güvensiz tüketici ürünleri için geçen yıl 4,9 milyon lira ceza kesti
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler yol ve kaldırım yapımında kullanılacak
Türkiye genelinde geçen ay 151 bin 416 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
2023'te Almanya'dan 7 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor
TOKİ deprem bölgesinde çalışmalarına başladı
ATO'nun deprem bölgesine kalıcı konut kazandırmak için başlattığı bağış çağrısı ilgi gördü
2023-ALES/1 geç başvuruları başladı
"NATO, Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha gönderecek"
Depremzede çiftçiye yaklaşık 5 milyar liralık destek sağlandı
Dünya basını böyle gördü: Kurdukları hantal koalisyonla kazanmaları zor
Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinde kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor
Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme
Suudi Arabistan'dan turistik vize imkanı
10 Mart 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 09:45:00

Olağanüstü hal kapsamında deprem bölgesindeki ekonomik hayata ilişkin düzenlemelere gidildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında ekonomik hayata ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından 8 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatiflere yönelik bazı düzenlemelere gidildi.

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 11 Şubat itibarıyla kamu personeline yapılmış aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin depremde ölümleri halinde geri alınmayacak.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, Sanayi Sicili Kanunu'nun 2, 4 ve 5'inci maddelerinde belirtilen süreler, 6 Şubat'tan itibaren 3 ay durduruldu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

Söz konusu illerde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, olağanüstü hal süresince, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.

5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresince, afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.

Kararnamenin kamu personeline yapılmış avans ödemesiyle ilgili hükmü 11 Şubat, diğer hükümleri bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Etiketler : olağanüstü hal deprem bölgesi ekonomi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX