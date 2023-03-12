OHAL kapsamında yeni tedbirler alındı

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12 Mart 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 10:30:00

OHAL kapsamında bölgesel kalkınma ve yatırım teşviklerine ilişkin yeni tedbirler alındı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerdeki yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 6 Şubat itibarıyla yatırım süresi biten yatırım teşvik belgeleri, talep alınmaksızın tamamlanmış sayılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 6 Şubat itibarıyla yatırım süresi biten, tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri, talep alınmaksızın tamamlanmış sayılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OHAL ilan edilen illerdeki kalkınma ajanslarının yönetim kurulu toplantıları 3 ay süreyle yapılmayabilecek. Yönetim kurullarının toplanamadığı sürede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen yönetim kurulu yetkileri genel sekreterce kullanılabilecek.

Bakanlık, bölge kalkınma idareleri ve OHAL ilan edilen iller dışında bulunan kalkınma ajansları, OHAL ilan edilen illerde ekonomik ve sosyal kalkınma alanında ihya faaliyetlerine destek olmak amacıyla programlar uygulayabilecek.

Kalkınma ajansları, OHAL ilan edilen iller yararına ve OHAL süresince, taşınmazlar hariç, kiralama ve satın alma yapabilecek.

Depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yapılmakta olan yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 6 Şubat itibarıyla yatırım süresi biten ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri, talep alınmaksızın, yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri ise 3 ay içinde talep edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve şartlar aranmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılacak.

Bu yerlerde yapılmakta olan yatırımlar için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenen ve 6 Şubat itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri de 3 ay içinde talep edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesinde kayıtlı desteklerin durdurulması ve yararlanılan desteklerin geri alınmaması suretiyle yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve koşullar aranmaksızın, mevcut haliyle tamamlanmış olarak kabul edilecek.

Etiketler : ohal deprem bölgesi resmi gazete kalkınma yatırım

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