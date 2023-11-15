Öğrenciler için yol haritası belli oldu! İndirimli telefonda başvuru zamanı

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre öğrencilere cep telefonu satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının ise yüzde 16.66'sı destek olarak verilecek. Destek tutarı fatura kesim tarihini takip eden ayın 20'sinde öğrencinin hesabına aktarılacak. Yani telefon ya da bilgisayar satın alan gençler, bunu beyan ettikten sonra yardım desteği alacak.

5500 TL'Yİ GEÇMEYECEK

Bilgisayar, cep telefonu ve internet desteğinden faydalanabilmek için öğrenciler, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Öğrenciler bir sefere mahsus bu hizmetten yararlanabilecek. Tebliğ açıköğretim programlarını kapsamıyor. Tebliğde başvuru şartları da yer aldı. Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Ayrıca teknolojik cihaz desteği başvurusu için bilgisayar ya da cep telefonu cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 liradan az olması, koşullar arasında yer aldı. Öğrenci hem cep telefonu hem bilgiyasayar alabilecek ancak bu iki cihaza verilecek toplam destek tutarı 5500 TL'yi geçmeyecek.

2 YIL KULLANIM ŞARTI

Cihaz faturasının öğrencinin TC Kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, banka İBAN numarası ile telefon hattının öğrenciye ait olması gibi şartlar da bulunuyor. Ayrıca cihazı 2 yıl boyunca öğrencinin kullanım zorunluğu da bulunuyor.

12 AY ÜCRETSİZ İNTERNET

İnternet desteği ise bir hatla sınırlı olacak. 12 ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 GB şeklinde yıllık 120 GB olarak verilecek. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilemeyecek. Öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılacak. İnternet desteği için başvurular tebliğin yayım tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılacak.

9500 TL'LİK MALİYET 5320 TL'YE İNİYOR

9500 TL satış fiyatı bulunan bir telefon alındığında piyasa fiyatının % 44'ü kadar indirim sağlanabilecek. Böylece 9.500 TL'lik bir telefonda 4.180 TL'lik indirim alınabilecek. Kısacası telefon 5320 TL'ye satın alınabilecek. Aynı zamanda 9500 TL'ye satılan bilgisayar da % 16 oranında 1520 TL indirimle 7980 TL'ye alınabilecek. Ancak öğrenci her iki ürünü de alırsa verilecek destek 5.500 TL'yi geçemeyecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ürünü satın aldıktan sonra, ilk olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı "GencizBiz" web sitesine erişim sağlayın.

Ardından, sitedeki menüden "Genç Teknolojik Destek" bölümüne tıklayın.

"Telefon Desteği" için "Başvuru" seçeneğine tıklayın.

Kişisel bilgilerinizi (ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi) doğrulayın.

"KVKK metnini okudum, onaylıyorum" ve "Açık rıza metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum" seçeneklerini işaretleyin.

"Devam Et" düğmesine tıklayarak ilerleyin.

Telefonu satın aldıktan sonra aldığınız faturada yer alan Firma VKN / TCKN, Fatura No, Fatura Tarihi ve IMEI bilgilerini ilgili metin kutularına girin.

Başvuru incelenip doğrulandıktan sonra destek tutarı son olarak, vergi indirimi başvuru sürecini tamamlamak için verilen yönergeleri takip edin. Benzer başvuru süreci tablet/bilgisayar için de izlenecek.

Destek tutarı fatura kesim tarihini takip eden ayın 20'sinde hesabınıza yatacak.