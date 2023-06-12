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12 Haziran 2023 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 12:45:00

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 404 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 480 milyon dolarlık açık oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı nisanda 7 milyar 16 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 292 milyon dolar ve 11 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Etiketler : piyasalar ödemeler dengesi veri
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