Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Kaynak: aa
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari, işlemler hesabında 1 milyar 372 milyon dolar fazla oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2023'te cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı martta 6 milyar 298 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 88 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kalemi martta 1 milyar 354 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon dolar net giriş kaydetti.
Ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.
- Türksat 5B, "CABSAT 2023" fuarıyla Orta Doğu'ya açılacak
- Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi ortaklık anlaşmasıyla katlanacak
- Rüzgar enerjisinde 11 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 47 iline yayıldı
- Almanya'dan "AB'den ihraç edilen ürünlerin Rusya'ya gitmesini önleme" adımı
- Ödemeler dengesi verileri açıklandı
- Mecburi uygulamaya alınan ürünlerin Türk standartlarına dair usul ve esaslar belirlendi