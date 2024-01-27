Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak miktarları yeniden belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yalnızca fatura ödemelerine aracılık etme konusunda yetkilendirilen fatura ödeme kuruluşları için yönetmelikle 3 milyon TL olarak belirlenen ve 30 Haziran 2023 itibarıyla 7 milyon TL olarak uygulanan asgari özkaynak tutarı 10 milyon TL olarak belirlendi.

Diğer ödeme kuruluşları için yönetmelikle 5 milyon TL olarak belirlenen ve 30 Haziran 2023 itibarıyla 15 milyon TL olarak uygulanan asgari özkaynak tutarının 20 milyon TL; elektronik para kuruluşları için yönetmelikle 13 milyon TL olarak belirlenen ve 30 Haziran 2023 itibarıyla 41 milyon TL olarak uygulanan asgari özkaynak tutarının 55 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildi.