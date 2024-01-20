Ocak ayında 863 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayında toplam 863 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
Bu doğrultuda, SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için gayretle çalıştıklarını vurguladı.
Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına ilişkin 863 milyon lira SED ödemesi yaptık. Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçlıyoruz. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz."
- Ocak ayında 863 milyon lira SED ödemesi yapıldı
- Bakanlık kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
- Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı
- Fitch'ten merkez bankalarının 2024'teki faiz indirimlerinin sert olmayacağı öngörüsü
- Seçim ekonomisi yok, OVP'de hedef tutacak
- Ulusal Süt Çalıştayı'nda konuştu: 21 yılda sektöre 312 milyar lira destek verdik