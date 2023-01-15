VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk deniz ticaret filosu dünyada 14. sıraya yükseldi
Ocak ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Bahçeli'den altılı masaya çağrı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım
Bakan Bozdağ'dan altılı masa açıklaması
Türkiye'nin 2022'deki binek otomobil ihracatı 9,2 milyar dolar oldu
Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!
50'nci bölüm kutlaması
Yurt genelinde yasa dışı bahis ve kumar uygulaması: 45 gözaltı
Meclis, kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini görüşecek
700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
Almanya'da "linyit köyü" çevresinde yaklaşık 35 bin çevreci eylem yaptı
'Fiyat sabitleme ve indirim' çağrısı raf fiyatlarına yansımaya başladı
Avrupa'ya açılıyor
Sagopa Kajmer üç yıl sonra sahnede
Başarısını taçlandırdı
ABD'nin güneyini vuran şiddetli fırtınalarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü
Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek enerji santrali projesinde sona gelindi
Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi
Orta gelirliye konut projesine başvurular yarın başlıyor
EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi
İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Merve Boluğur, Selen Görgüzel'e ateş püskürdü : Adımı ağzına alma
'Üç kağıtçılar' çetesi çökertildi: 12 gözaltı
15 Ocak 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 13:00:00

Ocak ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 560 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını kaydeden Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. 2022'de toplam 18 milyar lira Evde Bakım Yardım ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı bildirildi.

Etiketler : derya yanık evde bakım yardımı engelli
Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz

Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor
Madrigal buluşması

Madrigal buluşması
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
Günümün çoğu spor!

Günümün çoğu spor!
Magazinin perde arkası

Magazinin perde arkası
Pınar Altuğ: Mutlu olmamı istemiyorlar

Pınar Altuğ: Mutlu olmamı istemiyorlar
Örnek bir insan değilim!

Örnek bir insan değilim!
Kıvanç'la anlaştık

Kıvanç'la anlaştık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX