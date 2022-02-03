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03 Şubat 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 12:00:00

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kaynak: AA

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Enflasyon ocak ayında TÜFE'de yüzde 11,10 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,69, Yİ-ÜFE ise yüzde 93,53 artış gösterdi.

Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti.

Yİ-ÜFE, Ocak 2022'de bir önceki aya göre yüzde 10,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, imalatta yüzde 90,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 138,48, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,36, imalatta yüzde 10,16, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,62 ve su temininde yüzde 8,61 yükseliş oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 106,40, dayanıklı tüketim malında yüzde 58,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 65,25, enerjide yüzde 142,06, sermaye malında yüzde 63,25 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 9,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 10,66, enerjide yüzde 11,92, sermaye malında yüzde 9,59 artış görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 25,88 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 28,08 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 29,95 ile giyim eşyası alt sektörleri izledi. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 180,75, ham petrol ve doğal gaz yüzde 162,84, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 138,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 2,40 ile metal cevherleri, yüzde 2,86 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,39 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Öte yandan, kömür ve linyit yüzde 32,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 24,48, ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Etiketler : ENFİLASYON RAKAMLAR TEFE TÜFE
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