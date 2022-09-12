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12 Eylül 2022 Pazartesi 09:29:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 09:29:00

Ocak 2023 zam hesabı masada! Promosyonları 10 bin lirayı aşabilir...

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Ocak 2023 zammı için hesaplar şimdiden başladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2023'ü de hesap eden bankalar ise kesenin ağzını açtı. Uzmanlar, emekli promosyonlarının 10 bin TL'yi aşabileceğini belirtiyor.

Emekli promosyon kampanyalarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların kampanyaları Eylül ayı için de tüm hızıyla sürüyor. Belirlediği müşteri hedefine ulaşan bazı bankalar emekli promosyon ödemelerinde rakamı aşağı çekerken, bazıları ise daha da artırdı.

Senede 2 kez zam alan emekli zammı hesabı yapan bankaların Ocak 2023'ü de hesap ederek yeni promosyon kampanyaları için düğmeye bastığı belirtildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamı doğrultusunda zam alıyor. Emekli Temmuz zammı yüzde 42,35 düzeyinde gerçekleşirken bankalar artan maaşlar karşısında müşteri kazanma isteğiyle promosyon yarışına girdi.

Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı ile milyonlarca kişinin geliri 2022 yılı enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

Bununla beraber Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahminleri geldi.

Merkez Bankası'nın 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı ile sonuçlanırken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,60 gerçekleşti.

TCMB'nin bu verilerine göre 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19,84 olarak hesaplandı. Eğer bu beklenti gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı yüzde 19,84 olacak ve maaşlardaki yıllık artış yüzde 70'in üzerine çıkacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; emekli zammındaki bu büyük artışı hesap eden bankalar, emekli promosyonları yarışında kesenin ağzını açtı.

2022 yılının ikinci yarısında beklentilere göre yüzde 19,84 oranında bir enflasyon gelmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da 19,84 olacak ve taban maaşlar aşağıdaki gibi şekillenecek:

ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %19,84 - ZAMLI %21,1

SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.617 - 5.676

SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.483 - 3.519

Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 5.030 - 5.083

Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.997 - 4.039

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

SGK emeklileri için de Temmuz zammı döneminde de benzer bir durum söz konusu oldu. En düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkarıldı.

Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.500 TL rakamı öne çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur Ocak 2023 zammı dönemi için kesin bir şey var ki; hiç bir şekilde enflasyon altında bir zam söz konusu olmayacak.

Yüzde 42,35 Temmuz maaş zammı ve Ocak 2023 zammını hesap eden özel bankalarda emekli maaşı taşıma işlemi sonrası promosyon 8.000 TL'nin üzerine çıkarken aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor. Bu ek ödemelerle emekli promosyonu 10 bin TL'yi buluyor.

2022 emekli Temmuz zammı sonrası özel bankalar arasında yaşanan rekabet emeklilere ek gelir kapısı olurken, kamu bankalarında ise mevcut durumda 750 TL'ye kadar promosyon imkanı var.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu bankalarına promosyon miktarlarını artırması için çalışma yapılması talimatı verdiği bildirildi.

Bu talimat üzerine çalışmalarını hızlandıran kamu bankaları emeklilerin sayısı, maaşı ve yeni gelişmelere göre promosyon miktarlarını artırarak yeniden belirleyecek.

Etiketler : Emekli promosyon banka emekli
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