Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
Kaynak: AA
Türkiye genelindeki 2 bin 256 noterin, geçen yıl yaptığı işlemlerin ilk sırasında 12 milyon 117 bin 16 işlemle araç satışı yer aldı.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelindeki noter sayısında 2014-2021 arasında artış yaşandı.
Türkiye'de 2014'te 1748 olan noter sayısı, 2015'te 1749'a, 2016'da 1803'e, 2017'de 1811'e, 2018'de1857'ye ulaştı. Noter sayısı 2019'da 1880'e, 2020'de 1941'e, geçen yıl ise 2 bin 256'ya yükseldi.
Noterlerin yaptığı işlem sayısında da artış görüldü. Noterler tarafından 2020'deki 32 milyon 292 bin 549 olan işlem sayısı geçen yıl 34 milyon 279 bin 105'e çıktı.
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