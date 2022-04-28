Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelindeki noter sayısında 2014-2021 arasında artış yaşandı.

Türkiye'de 2014'te 1748 olan noter sayısı, 2015'te 1749'a, 2016'da 1803'e, 2017'de 1811'e, 2018'de1857'ye ulaştı. Noter sayısı 2019'da 1880'e, 2020'de 1941'e, geçen yıl ise 2 bin 256'ya yükseldi.

Noterlerin yaptığı işlem sayısında da artış görüldü. Noterler tarafından 2020'deki 32 milyon 292 bin 549 olan işlem sayısı geçen yıl 34 milyon 279 bin 105'e çıktı.