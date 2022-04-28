VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
TEKNOFEST Karadeniz'e Muhteşem İlgi Teknoloji Yarışmalarında 500.000'den Fazla Yarışmacı En...
Sancaktepe'de hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
BM: İngiltere'de 'mülteci karşıtı yasa tasarısı'nın kabulü uluslararası sistemi zayıflatabilir
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: Rusya tebligatlarımıza yanıt vermiyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı
Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı
DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı artırıldı
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Merkez Bankası 2022 sonu enflasyon tahminini güncelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
e-Devlet'in yeni hizmeti duyuruldu! Bütün fiyatlar tek ekranda
Emekli maaşları değişiyor!
Terör yuvaları darmadağın!
Türkiye'den kritik SAMP-T açıklaması
'Kaset Kumpas' davası sonrası çarpıcı çıkış
Rusya'yı o listeye alıyorlar
Bir ülke daha Bayraktar TB2'yi tercih etti
Bayramda hava nasıl olacak?
Mal varlıklarına tedbir koydurdu
Müzik işbirliği
Oyunculuk beni korkutuyor
28 Nisan 2022 Perşembe 13:25:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 13:25:00

Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye genelindeki 2 bin 256 noterin, geçen yıl yaptığı işlemlerin ilk sırasında 12 milyon 117 bin 16 işlemle araç satışı yer aldı.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelindeki noter sayısında 2014-2021 arasında artış yaşandı.

Türkiye'de 2014'te 1748 olan noter sayısı, 2015'te 1749'a, 2016'da 1803'e, 2017'de 1811'e, 2018'de1857'ye ulaştı. Noter sayısı 2019'da 1880'e, 2020'de 1941'e, geçen yıl ise 2 bin 256'ya yükseldi.

Noterlerin yaptığı işlem sayısında da artış görüldü. Noterler tarafından 2020'deki 32 milyon 292 bin 549 olan işlem sayısı geçen yıl 34 milyon 279 bin 105'e çıktı.

Etiketler : Adalet Bakanlığı Adli Sicil NOTER ARAÇ SATIŞI
Kozmetik işine girdi

Kozmetik işine girdi
Çarkıfelek'e tescilli güzel

Çarkıfelek'e tescilli güzel
Yanlış bir şey yazmayın!

Yanlış bir şey yazmayın!
Türk örf adetlerine alıştı

Türk örf adetlerine alıştı
Burcu Esmersoy: Her an evlenebilirim

Burcu Esmersoy: Her an evlenebilirim
Setimiz çok eğlenceli

Setimiz çok eğlenceli
Yakında ekrandayım

Yakında ekrandayım
8 bin kişilik koro

8 bin kişilik koro
Dünürler iftarda buluştu

Dünürler iftarda buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER