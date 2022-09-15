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15 Eylül 2022 Perşembe 17:21:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 17:21:00

New York Fed imalat endeksi eylülde toparlanma gösterdi

Kaynak: AA

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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, eylülde toparlanma göstererek eksi 1,5 değerine çıkmasına rağmen sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi eylülde 29,8 puan artarak eksi 1,5 değerine çıktı.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret eden verinin eksi 13 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ağustos ayında eksi 31,3 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi eylülde 33,3 puan artarak 3,7 değerine ve sevkiyat endeksi 43,7 puan artışla 19,6 değerine yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik de 2,1'den 8,2'ye çıktı.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi beklentilerin aksine daralmaya işaret etti

Öte yandan, Philadelphia Fed İmalat Endeksi de eylülde geçen aya kıyasla 16,1 puan azalarak eksi 9,9'a indi.

Piyasa beklentilerinin aksine sektördeki daralmaya işaret eden endeksin, bu dönemde 2,8 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ağustosta 6,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 13 puanlık azalışla eksi 17,6 değerine inerken, sevkiyat endeksi 16 puan düşerek 8,8 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İstihdam endeksi de 12,1 puan azalarak 24,1'e düştü.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Etiketler : new york fed imalat rapor
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