New York Fed imalat endeksi, ekimde beklenenden fazla düştü

New York Fed'in ekim ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ekimde 7,6 puan azalarak eksi 9,1 değerine indi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden ve imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret eden verinin, eksi 4 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, eylül ayında eksi 1,5 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi ekimde değişim göstermeyerek 3,7 değerinde seyrederken, sevkiyat endeksi 19,9 puan azalışla eksi 0,3 değerine geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik de 10,7'den 2,4'e düştü.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.