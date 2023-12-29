New York borsası yatay seyirle açıldı: 2023'ün son işlem günü!

New York borsası, bu yılın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 azalışla 37.701,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.782,88 puan olurken tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrini korudu. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,03 artışla 15.099,20 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken pay piyasalarında yılın son işlem gününün açılışında yatay bir seyir izleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret edildiğini, ülkede açıklanan verilerin de söz konusu fiyatlamaları desteklediğini belirtti.

Üç ana endeksin 2023'te çift haneli kazançlar elde etme yolunda ilerlediğine işaret eden analistler, bu yıl piyasalara Fed'in eylül ayında duran agresif faiz artışlarının, mart ayında yaşanan bankacılık krizinin, yapay zeka hisselerindeki artışların, artan jeopolitik gerilimlerin ve para politikasında gevşeme beklentilerini güçlendiren ekonomik kaygıların damga vurduğunu anımsattı.