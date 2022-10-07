New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,81 azalarak 29.685,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 azalışla 3.706,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,77 kayıpla 10.877,28 puana düştü.

ABD'de istihdamın eylülde önceki aylara kıyasla beklenenden az yavaşlama göstermesi ve işsizlik oranının düşmesi sonrası endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı istihdam verisi, eylülde beklenenden fazla artarak iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam eylülde 263 bin kişi arttı. Artış hızında önceki aya kıyasla yavaşlama görülmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde beklentilerin aksine 0,2 puan azalarak yüzde 3,5 ile yeniden 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,3 artarak 32,46 dolara çıktı.

Analistler, iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığını, sıkı iş gücü piyasasının bankanın agresif faiz artırımlarına bağlı kalması için daha fazla alan sağladığını belirtti.

İstihdam verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasım ayı toplantısında yüzde 82,3 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 17,7 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği tahmin edildi.