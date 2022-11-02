New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı
Kaynak: AA
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,24 azalarak 32.576,28 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 3.852,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.885,01 puana indi.
ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan "Fed'in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.
Ülkede dün JOLTS açık iş sayısının eylülde 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine artış göstermesinin ardından bugün de özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı.
ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, özel sektör istihdamı, ekimde 239 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.
Fed'in faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, Banka'nın bugünkü toplantısında 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ise gelecek dönem açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
- 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi
- Alman şirketleri enerji krizinin baskısı altında
- New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı
- ABD'de mortgage faiz oranı 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez geriledi
- "Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili ayrıntılı çalışmalarımız sonuçlanacak"
- Rekabet Kurulu'ndan tüketim sektörüne soruşturma