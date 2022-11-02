VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Komitesi üyeleriyle görüştü
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi
Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında
Avrupa'da sıcaklık küresel ısı seviyesinin iki katından daha fazla arttı
7 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
BM'den Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından Türkiye'ye teşekkür
"Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini Erdoğan'ın yoksul ülkelere çabaları nedeniyle engellemeyece...
Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1821 yolcu geldi
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye'ye 'tahıl koridoru' teşekkürü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tahıl koridoru açıklaması
Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'da "kombine savaş" başlattığını söyledi
"Togg yüz akı bir atılımın adı"
"Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için gizlice "önemli miktarda" topçu mermisi gönde...
Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası açıklaması
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak
İngiltere'de muhalefet, Başbakan Sunak'ı hükümetin göçmen politikası nedeniyle eleştirdi
Alman şirketleri enerji krizinin baskısı altında
Bosna Hersek'te genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı
Karadağ Meclisi'nden hükümet kurma yetkisini kısıtlama kararı
New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Elon Musk "mavi tik" ile Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açtı
02 Kasım 2022 Çarşamba 16:55:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 16:55:00

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,24 azalarak 32.576,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 3.852,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.885,01 puana indi.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan "Fed'in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Ülkede dün JOLTS açık iş sayısının eylülde 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine artış göstermesinin ardından bugün de özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı.

ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, özel sektör istihdamı, ekimde 239 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Fed'in faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, Banka'nın bugünkü toplantısında 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ise gelecek dönem açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Etiketler : new york borsası abd merkez bankası fed para politikası
Daha nice yüzyıllara

Daha nice yüzyıllara
Kendi tiyatrosunu kurdu

Kendi tiyatrosunu kurdu
Şarkılar hep bir ağızdan

Şarkılar hep bir ağızdan
Finalde koro sürprizi

Finalde koro sürprizi
Nutkum tutuluyor

Nutkum tutuluyor
Gençler için sahnede

Gençler için sahnede
Aileler çocuklarıyla izleyebilecek

Aileler çocuklarıyla izleyebilecek
2 şehir 2 kutlama

2 şehir 2 kutlama
Kırmızı şıklık

Kırmızı şıklık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX