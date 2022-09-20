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20 Eylül 2022 Salı 17:17:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 17:17:00

New York borsası Fed toplantısı öncesi düşüşle açıldı

Kaynak: AA

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New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısı öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,73 azalarak 30.792,13 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 azalışla 3.865,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kayıpla 11.435,03 puana indi.

Fed'in enflasyonla mücadelede "ultra şahin" para politikalarını sürdüreceği beklentileriyle endeksler, yeni gününün açılışında negatif bir seyir izliyor.

Bankanın agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile tahvil piyasalarından çıkış hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,58 seviyesinde seyrediyor.

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 18 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.

Analistler, Fed'in yarınki toplantısında faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin de kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları ağustosta aylık yüzde 12,2 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi. Ülkede inşaat izinleri ise ağustosta aylık bazda yüzde 10 azalışla Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. İnşaat izinlerindeki düşüş, konut inşaatının yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle baskı altına girdiğine işaret etti.

Etiketler : new york borsası para piyasası fed
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