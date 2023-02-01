New York borsası Fed kararı öncesi düşüşle açıldı
Kaynak: AA
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 34.039,60 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 4.070,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 azalışla 11.573,14 puana indi.
ABD'de ocakta beklentileri karşılayamayan özel sektör istihdamı verileri sonrası Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar beklenirken, piyasalarda yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.
Analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların seyri üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini belirtti.
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