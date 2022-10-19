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19 Ekim 2022 Çarşamba 17:15:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 17:15:00

New York borsası düşüşle açıldı

Kaynak: AA

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New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalarak 30.439,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 3.703,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 azalarak 10.689,31 puana indi.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon endişelerini hafifletmesiyle güne yükselişle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle negatif bir seyir izledi.

Enflasyon ve resesyon ikilemi gündemin odağında kalmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,11'e kadar yükseldi.

Analistler, 3. çeyrek şirket bilançolarının takip edildiğini, yoğunlaşan şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini belirtti.

Etiketler : enflasyon resesyon borsa
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