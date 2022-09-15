New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalarak 31.124,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalışla 3.932,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kayıpla 11.633,24 puana indi.

ABD'de bugün açıklanan ekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi sonrası Fed'in yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle endeksler yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

Analistler, perakende satışlarda yaşanan beklenmedik artışı, "yüksek enflasyon ve sıkılaşan finansal koşullardan kaynaklanan ters rüzgarlara rağmen ekonominin dirençli kaldığına işaret ettiği" şeklinde yorumladı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Eylül ile biten haftada 213 bine gerileyerek düşüşünü 5'inci haftaya taşıdı.

Söz konusu verilere karşın ABD'de sanayi üretimi ise ağustosta aylık yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

New York Fed ile Philadelphia Fed'in imalat endeksleri de eksi değerlerde gerçekleşerek sektördeki daralmaya işaret etti.